تقرير إسباني: تردد مهاجم برشلونة في الإنضمام لمنتخب المغرب في أمم أفريقيا

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كشفت تقارير إسبانية عن تردد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مهاجم فريق برشلونة، لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، في التاسع من يناير القادم، والتي يدخل فيها المنتخب المغربي في محاولة تحقيق البطولة وسط وجود العديد من محترفيه في أكبر أندية أوروبا.

الاتحاد الإسباني

وحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغراء الزلزولي بالانضمام إلى منتخب "لا روخا"، إلا أنه فضّل تمثيل منتخب المغرب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الزلزولي بعد اختياره للعب بألوان منتخب المغرب، واستدعائه لتمثيل أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية، يرغب في تجنب خوض فاعليات البطولة، والبقاء مع برشلونة.

تقرير الصحيفة

وأضافت الصحيفة، أن الزلزولي يحاول استغلال فترة توهجه بقميص البرسا والاستمرار مع الفريق، خاصة بعدما توصل النادي لاتفاق مع فيران توريس على الانضمام للفريق، واقتراب شفاء أنسو فاتي وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزلزولي لا يضمن مشاركته الأساسية مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومع عودته للبرسا بعد البطولة، قد يقفد مكانه في تشكيل الفريق أيضًا، كما سيفوت فرصة خوض كأس السوبر الإسباني، ومواجهة ريال مدريد في المواجهة المنتظرة بنصف النهائي.

وبناءً عليه، يضع الزلزولي بقاءه في برشلونة كأولوية خلال الفترة المقبلة، ويفضل تمثيل منتخب المغرب لما بعد بطولة "الكان.

من جانب، أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لأسطود الأطلس، أن برشلونة لا يمكنه منع الزلزولي من الانضمام إلى المغرب.

وقال: "إنه (الزلزولي) فخور جدًا باللعب للمنتخب المغربي، سنتحدث مع مسؤولي برشلونة، قبل انضمامه لمنتخب المغرب، لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون منعه من الحضور".

وختم: "الزلزولي يشارك بشكل شبه أساسي مع برشلونة، لقد تحدثت معه مرتين، وهو لا يصبر على اللعب معنا".