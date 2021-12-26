كنان يوشيمورا خلال برنامج «السفيرة عزيزة»: «محمد صبحي صعب..ونفسي أحترف التمثيل»

/668519/كنان-يوشيمورا-خلال-برنامج-السفيرة-عزيزة-محمد-صبحي-صعبونفسي-أحترف-التمثيل

حلت الفنانة اليابانية كنان يوشيمورا، ضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت ورضوى حسن على فضائيات dmc.

دوت الخليج

وتحدث كنان يوشيمورا خلال البرنامج ، عن تعلقها بالتمثيل من صغرها، وأنهاك تمثل أمام أهلها، ثم حين كبرت كانت تدرس ولديها بعض الوقت لتخوض التجربة أثناء الدراسة في الجامعة، مشيرةً إلى أن المخرج رأفت الميهي هو من اكتشفها.

كنان يوشيمورا وأعمالها المصرية

تابعت مؤكدة أنها كانت تتحدث العربية لكن ليس بشكل قوي وعلمت أن هناك عمل يطلب فنانة لها ملامح آسيوية وبالفعل انضمت للعمل، وبعدها شاركت في أعمال عديدة غالبيتها كوميدي، ومنها مسلسل "فارس بلا جواد" مع الفنان محمد صبحي ومسلسل "عائلة مجنونة جدًا" مع الفنان الراحل وحيد سيف.

كنان يوشيمورا وعلاقتها بالفنان محمد صبحي

أضافت الفنانة أن الفنان محمد صبحي صعب وشديد ولكنه "طيب" وشاركت بدور زوجة يابانية في "فارس بلا جواد" وكانت تجربة جميلة وسعيدة بها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى احتراف التمثيل ولكنها تعمل على ترميم الآثار وهذا هدفها الأكبر لأن مصر جميلة وبحاجة إلى إظهار "الحلاوة فيها".

برنامج السفيرة عزيزة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين, ويذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا على "dmc".

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