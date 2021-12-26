كريم نيدفيد يسجل هدف التعادل لـ فيوتشر أمام الأهلي بالدوري المصري«فيديو»

/668521/كريم-نيدفيد-يسجل-هدف-التعادل-لـ-فيوتشر-أمام-الأهلي-بالدوري-المصريفيديو

نجح فريق فيوتشر من العودة في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، عن طريق كريم ندفيد، في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل كريم ندفيد لاعب الأهلي السابق الهدف الأول لفريق فيوتشر، في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال انطلاقة مميزة من أحمد عاطف على الجبهة اليسرى استغلها في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي ومرر كرة عرضية لزميله القادم من الخلف كريم نيدفيد الذي سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

https://twitter.com/ah_061/status/1475185441603215360?s=20

ونجح النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في المباراة، أمام فيوتشر، في لقاء مؤجل يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، من خلال مجهود فردي وقوي من أحمد عبد القادير من الجانب الأيسر ومراوغة ومرور ولا أجمل، ليهديها لمحمد شريف أمام المرمى ويسكنها الشباك.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : أليو ديانج -لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط : غنام محمد – ناصر ماهر – محمد فاروق – عمر كمال – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر بالدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني بالدوي المصري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الأهلي أمام فيوتشر

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏