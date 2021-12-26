/668524/نائبة-التنسيقية-البورصة-المصرية-بتنهار-ولازم-نتدخل-علشان-ننقذها

تقدمت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة، للحكومة عن بشأن سياساتها تجاه " تدهور أحوال البورصة المصري ومدى فاعلية الادوات الرقابية عليها".

دوت الخليج

تدهور أحوال البورصة المصرية ولعالية الأدوات الرقابية عليها

وقالت النائبة غادة علي في طلبها أن مقولة البورصة هي مرأة الاقتصاد لم تعد ذات معنى في الحالة المصرية في السنوات الأخيرة ، موضحة انه أصبح هناك انفصال بين البورصة والاداء الاقتصادي المتميز الذي يشهده الاقتصاد المصري. وتابعت علي:" أملا في أن يعكس أدائها لذات الاداء المتميز للإقتصاد، أرى انه قد ان الأوان للدعوة لاستحداث استراتيجية وطنية متكاملة لإنقاذ البورصة المصرية من الوضع الكارثي الحالي لتعود إلى سابق عهدها ".

وعرضت النائبة غادة علي في مزكرتها التوضيحية، عدة نقاط وهي بشأن تدهور أحوال البورصة وهي: - بالنظر إلى المؤشرات العالمية لاحظنا انه على الرغم من النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري كونه يأتي في المركز الأول على مستوى أفريقيا العام الحالي مقارنة بكونه كان في المركز السادس عام ٢٠١٤ الا ان مؤشر مورنينج ستار ادرج مصر كصاحية ثالث أسوأ أداء بورصة على مستوى العالم

- انخفاض تواجد الشركات المصرية في المؤشرات العالمية

- مع كل الانجازات والثقة المتحققة في الاقتصاد المصري الا ان البورصة لم تحقق ارباح مماثل، بل على العكس تراجعت لتسجل نسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي.

- عدد المتداولين يوميا لا يزيد عن 30 الف متداول في أقل من 703 من السكان مقارنة بأكثر من 300 الف في اوقات سابقة تراجع احجام التداول عمليا.

ورأت النائبة غادة علي انه من الضروري مناقشة السياسات التي تنتويها الحكومة نحو وضع حلول هيكلية لزيادة عمق البورصة المصرية بجانب السياسات التحفيزية المتقنة التي تنفذها، إضافة إلى مناقشة مدى امكانية اطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على اعلى مستوي وتلتزم بها جميع الاطراف حتى تستطيع البورصة العودة لمستوياتها وتكون الخطة مستهدفات زمنية محددة (منذ ايام تم تكليف الشيخ مكتوم بن راشد بالاشراف علي ملف البورصة في دبي واطلق مستدوق صانع سوق بقيمة 10 مليار جنيه).

وأيضا مناقشة مدى امكانية اطلاق صندوق حكومي على غرار مشاركة البنك المركزي التي تمت سابقا.