وزير الرى الأسبق لـ مساء dmc: الرئيس السيسى أعاد الاعتبار لمشروع توشكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن مشروع توشكى بنى على دراسات مستفيضة تؤكد أهميته، ولم يكن أبدا مشروع فاشل، متابعًا أن المشروع توقف بسبب بعض الاعتبارات ثم جاء رد الاعتبار الآن.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن الإرادة السياسية ورد عودة العمل بالمشروع، مؤكدًا أن المشروع كان يتم وصول المياه إليه من أربع فروع، والمنطقة الرابعة كانت تتكون من 100 ألف فدان وكان يعوق وصول المياه إليه وجود الجرانيت ليتم تفجيره ووصول المياه.

وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، صاحب فكرة مشروع وكان يتابع المشروع بكل اهتمام.

ولفت إلى أن مصر تشهد طفرة فى مجال توفير المياه وترشيد استخدامها بداية من التحويل من الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط وتبطين الترع واستخدام المياه غير التقليدية "الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها".