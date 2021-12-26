بحوث الصحراء لـ مساء dmc: الأمن القومى المصرى مرتبط بالتوسع الزراعى

جدة - نرمين السيد - قال سامى السعيد وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء، إن الأمن القومى المصرى مرتبط بالتوسع الزراعى، لأن 50% من غذائنا يتم استيراده من الخارج.





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن استراتيجية الزراعة بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت الأمن الغذائى لمصر، بعد مسح وزارة الزراعى لجميع الأراضى على مستوى مصر، ورصد الأراضى الصالحة للزراعة.

وتابع: "نحن بصدد جمهورية جديدة تعتمد على التنمية الاقتصادية الزراعية فى جميع المناحى"، منوهًا إلى أن استراتيجية الزراعة 2025، تعمل على تحقيق الأمن الغذائى فى جميع المحاصيل وتحقيق فائض قابل للتصدير.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور ومنها التوسع فى الأراضى الزراعية فى جميع ربوع مصر، وتوفير فرص عمل فى هذا القطاع، واستغلال أكبر مساحة من الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى والرأسى.