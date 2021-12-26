جدة - نرمين السيد - قال سامى السعيد وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء، إن نظم الرى الحديثة توفر من 40 إلى 60% من المياه المستخدمة فى الزراعة، وطبيعة أرض توشكى رملية وإذا استخدمت نظم الرى القديمة هناك سيؤدى إلى فقدان كمية كبيرة من المياه، ولذلك تم استخدام نظم الرى الحديثة من أجل إحداث طفرة زراعية.





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث فى توشكى مشروع زراعى صناعى تنموى متكامل، متابعًا: "بيتبنى مجتمع جديد فى توشكى". وأوضح أن مساحة الأراضى المنزرعة فى الوادى والدلتا 6.5 مليون فدان، وكمية الأراضى المنزرعة فى الصحراء كانت مليون أو مليون ونصف، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم أصبح هناك 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة و500 ألف فدان فى شمال سيناء و1.5 مليون فدان فى الصحراء الغربية، وفى كل ربوع مصر تتم التنمية بشكل متوازن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحوث الصحراء لـ مساء dmc: الرى الحديث يوفر 60% من المياه المستخدمة بالزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.