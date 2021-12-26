من داخل قطاع غزة .. إكسترا نيوز ترصد جهود القافلة الطبية المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - والتقت كاميرا "إكسترا نيوز" بأهالى القطاع الذين أشادوا بـ القافلة الطبية التى وصفوها بأنها تحنو عليهم، مؤكدين أنها تخفف الأزمات التى يعانون منها خصوصا أن هناك الكثير من التخصصات الطبية غير متوفرة لديهم.
وقال مروان أبوسعدة، استشارى جراحة عامة بأحد المستشفيات داخل القطاع، إنهم سعداء بقدوم الوفد الطبى المصرى ساهم فى تخفيف آلام الكثير من المرضى لديهم فضلا عن اكتساب الخبرات الطبية العالية التى يتميز بها الأطباء المصريين.
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