مفاجأة فى طقس رأس السنة.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى السبت

جدة - نرمين السيد - كما تحرص الهيئة، على نشر حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، وذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين الذين يحرصون على متابعة حالة الطقس بشكل يومى.

طقس الإثنين

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الأمطار أوضح البيان، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن سقط الأمطار، فتشد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا، وتشهد مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وتصل إلى 40% تقريبا.

من الخميس إلى السبت

تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديث التنبؤ الجوى بشكل يومى.