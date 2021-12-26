بعد ميل أحدها.. إخلاء 4 عقارات بالدقهلية وصرف 2000 جنيه لكل أسرة

جدة - نرمين السيد - وكلف الدكتور أيمن مختار، اللواء سمير صدقى رئيس حى شرق المنصورة بمرافقة اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، بالانتقال على الفور إلى مكان العقار المذكور لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وأمر محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة مشتركة من الشؤون الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة من كلية الهندسه لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، وبالفعل عاينت لجنة الشؤون الهندسية والمنشآت، العقارات الأربعة شملت العقار المائل والعقارات الثلاثة المجاورة له.

وبناء على التقرير المبدئى للجنة قرر المحافظ، الإخلاء المؤقت لجميع قاطنى العقارات الأربعة دون منقولات، وتم فرض كردون أمنى حول العقارات، كما تم قطع جميع المرافق عن العقارات المشار إليها لحين وضع تقرير نهائى من اللجنة المشكلة من كلية الهندسه بشأن كل عقار على حدة.

كما قرر صرف إعانة عاجلة بمقدار 2000 جنيه لكل أسرة، وذلك بعدد 26 أسرة تم إخلائها.