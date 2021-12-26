أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التى تنفذها وزارة الصحة هى التيسير على المواطنين للحصول على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، أنهم قاموا بعمل تحديث على النظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن بل سيقوم المواطن باختيار المنطقة التى يرغب فى أخذ اللقاح بها.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط، قائلا: "الحصول على اللقاح الآن يأتى مباشرة عقب اختيار المكان والزمان على النظام الجديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الصحة: تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.