لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. قافلة طبية مصرية تصل قطاع غزة

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول قافلة طبية مصرية تصل قطاع غزة بتخصصات مختلفة ونادرة، حيث قالت مراسلة القناة إنه من شمال قطاع غزة إلى جنوبه استنفرت مستشفيات غزة الكبرى استعدادا للثورة الصحية التي جاء بها الوفد الطبي المصرى بتعليمات من القيادة المصرية الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بتخصصات مختلفة ونادرة وهامة يفتقرها القطاع الصحى في غزة.

من جانبه قال الدكتور محمود عثمان استشارى جراحة خلال التقرير، "أنا في منتهى السعادة بوجودى هنا في قطاع غزة وسط أهلى وفقا لتعليمات القيادة السياسية بتخفيف المعاناة عن أهالى القطاع".

وتابع استشارى الجراحة، "جئنا هنا لتقديم أي خدمات أو مساعدات، ووجدنا أمراض نحاول أن نساعد فيها مثل العظام والقلب المفتوح وبالنسبة للجراحات العامة نعمل في مجال الأورام" .