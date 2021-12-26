أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إرسال 500 ألف رسالة لكل مواطن تلقى لقاح كورونا منذ 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل فى تطعيم بعض المواطنين بالجرعات التعزيزية والتواصل يتم بشكل تلقائي.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن متحور أوميكرون فى سبيله إلى أن يكون المتحور السائد على مستوى العالم مثل ما حدث قبل ذلك مع متحور دلتا، مفيدا بأن 73% من الاصابات في أمريكا الآن مصابين بأوميكرون.
واستكمل: "نتلقى حالات من غير أعراض وحالات بأعراض خفيفة، وفى أخبار تحتاج مزيد من التأكيد وتتراكم المعلومات بأن أوميكرون أقل تأثير على الرئة، وقد يكون التحور الذي يؤدي إلى سرعة انتشاره أقل تأثير على الرئة"، مؤكدا أن معدل الانتشار الوبائي في مصر قليل مقارنة بالدول اللي ظهر فيها وتخطى الـ70%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: أرسلنا 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.