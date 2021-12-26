تشيلسي يقسو على أستون فيلا بثلاثية أمام أعين محمود تريزيجيه

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حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة المحلي نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 41 من أصل 19 مباراة، ليتربع في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق 12 فوز، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في لقائين.

فيما يتجمد رصيد أستون فيلا بعد خسارة اليوم عند النقطة 22، من أصل 18 مباراة، في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روديجر – تيجو سيفا - تشالوبه

خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كانتي - جيمس

خط الهجوم: أودوي - ماونت – بوليسيتش

تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: تارجت - مينجز - كونسا - كاش

خط الوسط: رامزي - لويز - ساسون

خط الهجوم: إنجز - واتكينز - بوينديا