/668532/غادة-علي-دعم-الصناديق-الخاصة-للخزانة-العامة-بعيدا-عن-جيوب-المواطنين-تفكير-خارج-الصندوق

تعليقا على قانون أيلولة نسبة أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة

أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن موافقتها بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مضيفة:" كنا في حاجة ماسة لمشروع القانون المعروض من أجل دعم الخزانه العامه".

ووجهت علي الشكر للحكومة للتفكير خارج الصندوق واللجوء إلى المبالغ المرحلة بهذه الصناديق والتي لا تساهم في مشروعات الدولة، موضحة انه أن الاوان النظر إلى أرصدة تلك الصناديق ودعم الخزانه العامة بعيد عن جيوب المواطنين.

غادة علي: دعم الصناديق الخاصة للخزانة العامة بعيدا عن جيوب المواطنين تفكير خارج الصندوق

وطالبت نائبة التنسيقية بضرورة الرقابة على أوجه صرف هذه الصناديق، مثمنة استثناءات الحكومة لبعض الصناديق بمشروع القانون.