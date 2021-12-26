تحذير جديد من الصحة ضد سمكرى البنى آدمين: لا تستقبلوه بمنازلكم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن يوسف خيرى الشهير بسمكرى البنى أدمين، لا زال متهمًا وليس معنى خروجه بكفالة حصوله على البراءة، فهو لا زال على ذمة القضية.





تابع عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON قائلاً: "شخص متهم ولكن حتى هذه اللحظة لم يمارس ادعاءته فى مكان محدد، لكن نما إلى علم إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أن هناك مكانا يحمل نفس الاسم فى العنوان السابق الذى تم إغلاقه وتوجهت اللجنة إليه ووجدته مغلقا".

واستطرد: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مقر ثابت للممارسة أكاذيبه العلمية يمكن الذهاب إليه، حيث ما زال حتى هذه اللحظة يسبح فى الوسط الافتراضى عبر السوشيال ميديا، وهو متهم فى قضية لكن إذا ثبت أو بمجرد إعلانه عن أى عنوان سنذهب إليه وسنغلقه".

ووجه رسالة للمواطنين قائلاً: "لا تستقبلوه فى منازلكم، لأنه شخص متهم خرج بكفالة ولم تنته قضيته ولم تثبت براءته فى التهم المنسوبة إليه، ولا زال ينتظر حكم القضاء عليه، وليس من المقبول عرفاً أو عقلاً أن نستقبل فى بيوتنا شخص متهم يمارس ممارسات لا أساس لها علمى".