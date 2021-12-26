مستشار وزير الرى لـ مساء dmc: فرع 4 بتوشكى كان حلم وشوفناه النهاردة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أنه وقع بروتوكول الفرع الرابع من مشروع توشكى الذى افتتح اليوم، مؤكدًا أن الفرع تم بسرعة إنجاز رهيبة، وأتى الفرع بثماره.

وأكد أن البنية التحتية لمشروع توشكى كانت منتهية سوى فرعى 4 و4 شرق، وكان هناك قرار بالاستغناء عن فرع 4، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى توجيهات باستكمال المشروع، وإزالة الصخور الموجودة فى طريق الفرع، مضيفًا: "كان حلم وشوفناه النهاردة".

وتابع: "مرصود ميزانية محترمة لمحافظتى القليوبية وبنى سويف لتأهيل المساقى والرى الحديث خلال فترة قصيرة"، مؤكدًا أن المشروع سيتم بقروض دون فائدة لمدة 10 سنوات.