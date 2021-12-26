يصل لحد الصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - معتدل نهارا

وأوضحت الهيئة فى البيان، أن القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد سيشهدون طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

الطقس ليلا

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة

وعن الأمطار أوضح البيان، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين:-

حالة الموج على البحرين الأحمر والمتوسط

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فسرعة الرياح من خفيفة إلى متوسطة على البحر الأحمر وتصل الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، وعلى البحر المتوسط سرعة الرياح من خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفع الموج من 1 إلى 1.5 متر.