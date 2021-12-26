- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - معتدل نهارا
وأوضحت الهيئة فى البيان، أن القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد سيشهدون طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.
الطقس ليلا
أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة
وعن الأمطار أوضح البيان، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
درجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين:-
حالة الموج على البحرين الأحمر والمتوسط
أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فسرعة الرياح من خفيفة إلى متوسطة على البحر الأحمر وتصل الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، وعلى البحر المتوسط سرعة الرياح من خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفع الموج من 1 إلى 1.5 متر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يصل لحد الصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.