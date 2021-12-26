متحدث الرئاسة ينشر فيديو لافتتاح السيسى عددا من المشروع بتوشكى

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات بتوشكى.





وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ومزارع القمح والنخيل بمنطقة توشكى بجنوب الوادى. وشارك الرئيس السيسى، خلال جولته فى زراعة شجرة نخيل فى توشيكى.

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