/668531/موسيماني-المباراة-القادمة-ارسلوا-لي-التكتيكات-الخاصة-بالفريق

تحدث بيتسو مسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه أمام فيوتشر بنتيجة 1/1 ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأهلي لديه جدول مزدحم أكثر من أي فريق آخر، برنامج مبارياتنا مختلف عن أي فريق آخر، اليوم 9 لاعبين من الفريق شاركوا في كأس العرب ثم مباراة الرجاء لم يكونوا في حالتهم ومرهقين للغاية، ورغم ذلك حاصرنا فريق فيوتشر في منطقته وقاتلنا على الفوز".

وأضاف: "أحمد عبد القادر لاعب جيد ويجب أن يؤدي بشكل ممتاز في كل مباراة وهو الأمر المنتظر منه، وساعدنا اليوم كثيراً وصنع الهدف بشكل مميز".

وأكمل: "أسعى لتحقيق الفوز رغم حالة الإجهاد التي يعانى منها ووضع المنافس في وسط ملعبه في أغلب فترات المباراة، وفي المقابل اعتمد فريق فيوتشر على المرتدات".

وتحدث لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي وقال: "المباراة القادمة ارسلوا لي التكتيكات الخاصة بالفريق".

أنتهت مباراة فيوتشر أمام الأهلي بالتعادل بنتيجة 1/1 ، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباريات المؤجلة الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

📽 هدف مبكر بأقدام محمد شريف بعد مرواغة رائعة من عبد القادر ⚽️🔥pic.twitter.com/mw59Hbmi6z — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 26, 2021

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

https://twitter.com/ah_061/status/1475185441603215360?s=20

وحاول النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثاني ولكنه فشل في ظل دفاعات فيوتشر المنظمة التي حافظت على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 19 في المركز الأول بنفس رصيد الزمالك متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بينما أرتفع رصيد فيوتشر للنقطة رقم 8 بالمركز الثاني عشر.

تشكيل الأهلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : أليو ديانج -لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

خط الوسط : غنام محمد – ناصر ماهر – محمد فاروق – عمر كمال – أحمد رفعت

خط الهجوم : أحمد عاطف.