/668536/إبراهيم-سعيد-حسين-الشحات-لاعب-عشوائي-وكهربا-الأفضل-في-مركزه

علق الدولي المصري إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، على مشاركة حسين الشحات المستمرة مع المارد الأحمر في ظل تواجد محمود عبد المنعم كهربا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار إبراهيم سعيد على ما يفعله موسيماني مع كهربا، والذي لم يستغله بشكل كويس، في ظل تواجده في خط هجوم النادي الأهلي، والذي يأتي من أفضل مهاجمي المارد الأحمر.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تغريدة إبراهيم سعيد

وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حسين الشحات وصل لمرحلة اللعب العشوائي، ليس من الممكن أن يكون هذا مستواه في الأهلي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كهربا لو حصل على الفرص التي نالها حسين الشحات سيكون أفضل وإضافة كبيرة للأهلي".

واختتم مدافع الأهلي والزمالك السابق: "أنا أدعم حصول كهربا على فرصة وأعتقد لن يكون هناك أحد أفضل منه في مركزه".

الأهلي أمام فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

وحاول النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثاني ولكنه فشل في ظل دفاعات فيوتشر المنظمة التي حافظت على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 19 في المركز الأول بنفس رصيد الزمالك متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بينما أرتفع رصيد فيوتشر للنقطة رقم 8 بالمركز الثاني عشر.