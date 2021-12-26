/668538/كيروش-يمنح-اللاعبين-الدوليين-راحة-سلبية-لمدة-ثلاثة-أيام

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية غدا 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التدريبات .

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

المجموعة التى تضم كلا من:

المجموعة الأولى

الكاميرون

بوركينا فاسو

اثيوبيا

الرأس الأخضر

المجموعة الثانية

السنغال

غينيا

زيمبابوي

مالاوي

المجموعة الثالثة

المغرب

غانا

الجابون

جزر القمر

المجموعة الرابعة

نيجيريا

مصر

غينيا بيساو

السودان

المجموعة الخامسة

الجزائر

كوت ديفوار

سيراليون

غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة

تونس

مالي

موريتانيا

جامبيا.