رسام لوحة الرئيس السيسي:لم أتوقع رد الرئاسة.. وأيقينت أن المساواة بين الجميع

/668537/رسام-لوحة-الرئيس-السيسيلم-أتوقع-رد-الرئاسة-وأيقينت-أن-المساواة-بين-الجميع

يتمتع عبدالكريم محمد صادق وشهرته عبدالكريم مرجان ، الطالب بكلية الأداب الفرقة الثانية قسم لغة عربية بجامعة جنوب الوادى، من مواليد محافظة قنا من مركز ابوتشت قرية الشرقي سمنهود ، بموهبة خارقة في الخط العربي منذ أن كان طالبا في المرحلة الثانوية .

ويقول عبدالكريم لـ موقع دوت الخليج ": كنت أحب الخط العربي وأمارسه بشكل مستمر في المدرسة والبيت، حيث أننى عضو في لجنة إعداد مراجعة المصحف الشريف في دولة ليبا ، حاصل علي اجيازة كتابة المصحف الشريف من نقيب خطاطين مصر ، وكذلك حاصل علي المركز الأول علي مستوى الجامعة في مسابقة " الفساد والإرهاب "عام 2020 .

وتابع قائلا : أحب الرئيس عبدالفتاح السيسي جدا ومن كثرة حبي ليه ، عندما علمت الفترة الماضية عن قدوم الرئيس السيسي في محافظة قنا ، لأفتتاح المشروعات التنموية العملاقة بمركز قوص وقرية المراشدة ، قررت كتابة لوحة بالخط العربي باسم فخامة " الرئيس عبدالفتاح السيسي " رئيس الجمهورية وعندما نشر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بوست علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، يعلن فيه عن افتتاح المشروعات التنموية العملاقة التى سوف يفتتحها الرئيس بعد قليل قمت بنشر كومنت علي البوست بصورة الخط العربي التى قومت بكتابتها .

وأضاف صادق : فوجئت برد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بشكرى عليها في كومنت مشيرا أننى كنت سعيد جدا بالرد وشعرت بالفخر عندما شاهدتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وأيقنت في وقتها تماما أن في عهد الرئيس السيسي مساوة حقيقة بين كل المصرين .

صاحب لوحة الرئيس يكشف شعوره بعد استجابة رئاسة الجمهورية

وعبر عبدالكريم صادق عن سعادته البالغة بمبادرة حياة كريمة التى أطلقها " الرئيس السيسي " في تنمية الريف المصري مشيرا أن المبادرة جعلت قري الصعيد متساويا مع المراكز الرئيسة في جميع المحافظات من بناء وتنمية ، وخدمات في مختلف القطاعات ، مشيرا أن مركز ابوتشت قرية سمنهود الذي ولد فيه كان يعانى من الظلام الدامس ، وعدم وجود الصرف الصحى ، ولكن مبادرة حياة كريمة حولت كل ذلك الي جنة بصعيد مصر .

حلم عمرى : تكملة كتابة المصحف الشريف بالخط العربي في دولة ليبا ، متمنيا تكليفه بكتابة المصحف الشريف والمشاركة في كتابته بالأزهر الشريف ، مطالبا الرئيس السيسي بإنشاء ركن خاص للخط العربي أسوة بالمواهب الأخري في منتدى شباب العالم .