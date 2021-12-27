ميناء القاهرة تكرم رئيس قطاع العلاقات والمراسم (صور)

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وأصدر رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولى، قرارًا بتاريخ 24 نوفمبر الماضى، بتعيين الدكتور طارق إسماعيل رئيسًا لقطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة، بجانب عمله الحالى، تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية بالعلاقات العامة بمطار القاهرة.
يذكر أن الدكتور طارق إسماعيل، كان يشغل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بميناء القاهرة الجوى.
وجاء قرار توليه المنصب الجديد عقب اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والذى وافق فيه مجلس الإدارة أيضا على تعديل الهيكل التنظيمى لشركة ميناء القاهرة الجوى، باستحداث قطاع العلاقات العامة والمراسم وما يتبعه من إدارات إشرافية.
الدكتور طارق إسماعيل، كان يشغل منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى، وتقرر تعيينه رئيسا لقطاع العلاقات والمراسم، تقديرا لجهوده خلال الفترة الماضية بالعلاقات العامة بمطار القاهرة.
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