الاستعلام عن تكافل وكرامة من وزارة الضمان الاجتماعي ورابط وطريقة التسجيل

الاستعلام عن تكافل وكرامة والرابط الخاص بالاستعلام هو أمر يهم فئة من المواطنين في جمهورية مصر العربية، وخاصة في الفترة الحالية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لذا تزداد مؤشرات البحث عن الدعم المالي المقدم من الدولة الي المستفيدين من هذا البرنامج، يصل الدعم المادي علي مستوي محافظات الجمهورية الي مبلغ 48 مليار جنيه مصري، ويستفيد من الانضمام الي هذا البرنامج عدد من المواطنين يصل الي 3،8 مليون مواطن ومواطنه، ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي شروط الحصول علي الدعم المقدم من وزارة التضامن، وكذلك رابط الاستعلام عن الدعم المقدم للمستفيدين من الدعم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، قد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلي إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الدعم المقدم من الوزارة ” تكافل وكرامة “بشكل شهري وهي كالتالي:

يجب ألا يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنية شهرياً.

ألا يكون المتقدم من الحاصلين علي أي مساعدات ضمانية أو يحصل علي معاش تأميني.

يجب أن تكون الأسرة المستفيدة لديها أبناء من عمر يوم وحتي عمر 18 عاماً، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة حتي سن الثامنة عشر وفي مراحل التعليم المختلفة.

يشترط ارفاق جميع المستندات الداعمة للحصول علي الدعم المقدم من وزارة التضامن.

يجب أن يكون المتقدم من المسنين أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو من أصحاب العجز أو الإعاقة أو من الأيتام.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن الآن لجميع المستفيدين من الدعم النقدي الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بالدعم، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة دون الحاجة الي تضيع الكثير من الوقت والمجهود وهي كالتالي: