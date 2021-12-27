/668539/أرقام-وإحصائيات-من-تعادل-فيوتشر-مع-الأهلي

تعادل النادي الأهلي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 1/1 على لملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضغط الأهلي في بداية المباراة حتى أستطاع من تسجيل هدف التقدم حتى عاد فيوتشر للقاء في الشوط الثاني وأستطاع أن يسجل هدف التعادل.

ويقدم لكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من المباراة:

فيوتشر الأهلي

1 الأهداف 1

1 صنع أهداف 1

4-2-3-1 التشكيلة 3-4-2-1

6 (2) تسديدات (على المرمى) 12 (3)

2 تسديدات صدت 1

- (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-)

17 تمريرات عرضية 24

13 أخطاء 11

2 تسلل 4

4 ركلات ركنية 7

1 بطاقات صفراء 2

- بطاقات حمراء –

625 عدد اللمسات 790

333 تمريرات 504

12 قطع الكرة 7

11 صد لاعب 11

4 إلتقاط 3

18 تحديات 12

44% نسبة الإستحواذ 56%

الأهلي أمام فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

وحاول النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثاني ولكنه فشل في ظل دفاعات فيوتشر المنظمة التي حافظت على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 19 في المركز الأول بنفس رصيد الزمالك متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بينما أرتفع رصيد فيوتشر للنقطة رقم 8 بالمركز الثاني عشر.