/668540/رضا-عبد-العال-موسيماني-بيرص-اللاعيبة-ومش-عارف-أماكنهم-في-الملعب

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول لقاء الأهلي أمام فيوتشر الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في فيديو مصور على صفحته الشخصية: " موسيماني فشل اليوم في إدارة اللقاء، وكل تغيراته خاطئه وهو المتسبب الرئيس في خروج الأهلي بهذا الشكل".

وأضاف: " موسيماني بيرص اللاعيبة في الملعب ومش عارف أماكنهم بيلعبوا فين، الوحيد اللي عرفنا مكانه هو رامي ربيعه في قلب الدفاع، أما طاهر وحسين الشحات لا يعرف أحد أماكنهم في الملعب بأي مركز".

وأكمل: " بدر بانون ساب الدفاع وطلع قدام وأكرم توفيق ساب مكانه في أكثر من كرة ومافيش حد بيغطي خلفه، موسيماني رص اللاعيبن في الملعب وميعرفش أماكنهم وسايبهم كدا".

الأهلي أمام فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

وحاول النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثاني ولكنه فشل في ظل دفاعات فيوتشر المنظمة التي حافظت على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 19 في المركز الأول بنفس رصيد الزمالك متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بينما أرتفع رصيد فيوتشر للنقطة رقم 8 بالمركز الثاني عشر.