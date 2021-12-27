/668541/رضا-عبد-العال-لو-الحكام-ملحقتش-النادي-الأهلي-الدوري-هيضيع

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات عبر صفحته الشخصية: " كان يجب أشهار البطاقة الحمراء للشناوي اليوم، في كرة أحمد عاطف الذي أنفرد به وكان في طريقه لتسجيله لهدف".

وأضاف: " مثل هذه الكرة العام الماضي قام الحكم بطرد عامر عامر بعد أول ربع ساعة، ولكن سيخرج المدافعين عن النادي الأهلي وسيقولون أن كرة الشناوي تستحق بطاقة صفراء فقط، ولو كانت على فرق أخر سيطرد فوراً".

وأكمل: " "لو الحكام ملحقتش النادي الأهلي الدوري هيضيع، الأهلي مع موسيماني مش قداموا غير الحكام أو الحظ لفوز بالدوري".

إبراهيم سعيد: حسين الشحات لاعب عشوائي وكهربا الأفضل في مركزه

علق الدولي المصري إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، على مشاركة حسين الشحات المستمرة مع المارد الأحمر في ظل تواجد محمود عبد المنعم كهربا.

وأشار إبراهيم سعيد على ما يفعله موسيماني مع كهربا، والذي لم يستغله بشكل كويس، في ظل تواجده في خط هجوم النادي الأهلي، والذي يأتي من أفضل مهاجمي المارد الأحمر.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تغريدة إبراهيم سعيد

وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حسين الشحات وصل لمرحلة اللعب العشوائي، ليس من الممكن أن يكون هذا مستواه في الأهلي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كهربا لو حصل على الفرص التي نالها حسين الشحات سيكون أفضل وإضافة كبيرة للأهلي".

واختتم مدافع الأهلي والزمالك السابق: "أنا أدعم حصول كهربا على فرصة وأعتقد لن يكون هناك أحد أفضل منه في مركزه".

موسيماني: المباراة القادمة ارسلوا لي التكتيكات الخاصة بالفريق

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأهلي لديه جدول مزدحم أكثر من أي فريق آخر، برنامج مبارياتنا مختلف عن أي فريق آخر، اليوم 9 لاعبين من الفريق شاركوا في كأس العرب ثم مباراة الرجاء لم يكونوا في حالتهم ومرهقين للغاية، ورغم ذلك حاصرنا فريق فيوتشر في منطقته وقاتلنا على الفوز".

وأضاف: "أحمد عبد القادر لاعب جيد ويجب أن يؤدي بشكل ممتاز في كل مباراة وهو الأمر المنتظر منه، وساعدنا اليوم كثيراً وصنع الهدف بشكل مميز".

وأكمل: "أسعى لتحقيق الفوز رغم حالة الإجهاد التي يعانى منها ووضع المنافس في وسط ملعبه في أغلب فترات المباراة، وفي المقابل اعتمد فريق فيوتشر على المرتدات".

وتحدث لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي وقال: "المباراة القادمة ارسلوا لي التكتيكات الخاصة بالفريق".

وأنتهت مباراة فيوتشر أمام الأهلي بالتعادل بنتيجة 1/1 ، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباريات المؤجلة الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.