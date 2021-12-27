نقيب أطباء العلاج الطبيعى يفجر مفاجأة جديدة عن سمكرى البنى أدمين

جدة - نرمين السيد - وأشار فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON ، إلى أن ما يقدمه سمكرى البنى آدمين جرم، قائلاً: "المسؤولية تقع بين نقابة أطباء العلاج الطبيعى والعلاج الحر بوزارة الصحة والمواطن كحلقة أساسية مكملة للثالوث".
وكشف أنه تم تسجيل فيديو حديث له، معقبًا: "سجلنا له فيديو حديث ورفعنا به قضية، وتقدمنا ببلاغ جديد ضد سمكرى البنى آدمين بعد عودته للعلاج".
وأوضح أنه لا يوجد ترخيص للحجامة وهو نشاط طبى بحت، وأن المساج الطبى يختلف عن المساج الرياضى ولا يقوم بالمساج الطبى إلا شخص مؤهل.
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