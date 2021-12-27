الصحة تعلن أعداد المتلقين لـ لقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة قناة الفضائية.
لقاح كورونا
وقال، إن قرارات وزارة الصحة بخصوص تلقى لقاحات كورونا تخاطب كل من تجاوز 18 عاما بمعنى أنه لن يتمكن مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية، أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعى أو الحصول على رخصة القيادة.
وأوضح عبد الغفار أن أعداد الجرعات التى تم استخدامها من لقاحات كورونا حتى الآن، قاربت على 55 مليون جرعة.
الجرعة الثالثة من كورونا
وتابع: "انتقلنا من حاجز 48 مليون جرعة إلى 55 مليون جرعة خلال الفترة الاخيرة تقريبا، حيث قفز الرقم بواقع 5-6 ملايين جرعة خلال أسابيع قليلة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية وصلت للراغبين فى تلقى جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة حيث بلغ 800 ألف جرعة".
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