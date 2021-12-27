الصحة توجه تحذيرا عاجلا لـ الطلاب قبل الامتحانات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة قناة الفضائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: "الطلاب لن يدخلوا الامتحان إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأضاف أن تحليل الـPCR غير مقبول إلا بعذر طبى موثق، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن أن يسجل على الموقع ويختار المكان والوقت الذى يريده لتلقى اللقاح والرسالة ستأتى له بعد التسجيل مباشرة.

وأوضح متحدث الصحة أن من تخطى تطعيمه 6 أشهر، ولم يتلق أى رسائل لـ الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا يمكنه التواصل مع الخط الساخن.

لقاحات كورونا فى مصر

وقال، إن قرارات وزارة الصحة بخصوص تلقى لقاحات كورونا تخاطب كل من تجاوز 18 عاما بمعنى أنه لن يتمكن مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية، أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعى أو الحصول على رخصة القيادة.

وأوضح عبد الغفار أن أعداد الجرعات التى تم استخدامها من لقاحات كورونا حتى الآن، قاربت على 55 مليون جرعة.