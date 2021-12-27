مرتضى منصور: اللجان السابقة سرقوا التكييفات والشاشات ودمروا النادي

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تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب

أعلنت محكمة القاهرة الإقتصادية اليوم الأحد، براءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان رئيس الأهلي أقام دعوى ضد مرتضى منصور بشأن السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مرتضى منصور: روح الفريق رجعت تاني بعد عودتي للزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول فريق الكرة بعد الفوز على المقاولون مؤخراً بالدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى خلال حديثه لإعضاء نادي الزمالك: "روح الفريق رجعت تاني خلال مباراة المقاولون الماضية، والروح دى كانت غايبة عن اللاعبين، حتى خلال فوزه ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وأضاف: "اللاعبين عارفين ان فيه انضباط والتزام وفيه رئيس نادي دكر، بيحافظ على حقوق النادي وواقف في ضهرهم" .

وأكمل: "أوجه حديثي للمغرضين ابعدوا عن نادي الزمالك، وبحذرهم من غضب الجمعية العمومية وبقولهم لو رجالة يجوا النادي ولو زيارة حتى لمرة واحدة".