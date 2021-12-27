«لحظة التصالح»..إسعاد يونس تشوق الجمهور لحلقتها مع نصر محروس وبهاء سلطان

/668545/لحظة-التصالحإسعاد-يونس-تشوق-الجمهور-لحلقتها-مع-نصر-محروس-وبهاء-سلطان

ساعات تفصلنا عن اللحظة التي ينتظرها الجمهور منذ فترة طويلة، وهي تصالح المطرب المتألق بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، الفضل يعود لصاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس والتي سعت لاستضافتهم في حلقة واحدة من برنامج المذاع عبر فضائيات dmc.

دوت الخليج

وشوقت إسعاد يونس الجمهور لهذه اللحظة بنشر مجموعة للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليه: «لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان و أغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة، استنوا بكرا الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc».

زغرودة إسعاد يونس احتفالا بفض الخلاف

وطرحت إسعاد يونس من قبل برومو احتوى على لحظة انهاء الخلاف بينهم و بعد العديد من السنوات، حيث ظهرت اسعاد يونس و هي تقول للمنتج نصر محروس :"لو جبتلك بعهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتقوم اسعاد يونس بـ" زغرودة" داخل الأستوديو.

و عرضت اسعاد يونس من خلال برومو الحلقة لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي قام فيه بالتوقيع علي ورقة الصلح و التنازل عن أي حق له، وقام الفنان بهاء سلطان بشكر اسعاد يونس بعد مساعدته علي انهاء تلك الأزمة التي طالت الي سنوات عديدة.

تعليقات الجمهور بعد عرض البرومو

الأمر الذي استقبله الجمهور بفرحة شدية لعودة بهاء سلطان مرة أخري للغناء، معرب عن فرحتهم الشديدة بهذا الخبر، فاتت على النحو الآتي: «أخيرا الصلح خير، اخيرا هنسمع صوته تاني كل الاحترام لنصر محروس»، وغيرها م ن التعليقات المبهجة.

تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتانا

جاء ذلك في ظل عروض الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري و لكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في تسجيل 4 أغنيات ضمن ألبوم يدعي سيجارة من انتاج نصر محروس، و التي قررت المحكمة باعادة تسجيلها لما جاء بها من عيوب هندسية، و سجل الفنان بهاء سلطان بها أغنيتين فقط، ثم قام المنتج نصر محروس بالامتناع عن استكمال تسجيل هذا الألبوم.

ليقوم الفنان بهاء سلطان بعد ذلك بالتعاقد بشكل رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما أنه يقوم باجراء الاستعدادات اللازمة لطرح أولى أغنياته معهم في الفترة المقبلة، و ذلك بعد الانتهاء من الخلافات بينه و بين المنتج نصر محروس.