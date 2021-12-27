الصحة تكشف تفاصيل المبادرات التى تنفذها بالصعيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تنفذ مجموعة كبيرة من المبادرات بالصعيد، فى مجملها تشكل حياة كريمة حقيقية للمواطن الصعيدي، مؤكدًا تزامن تلك المبادرات مع تفعيل منظومة التأمين الصحى التى انطلقت فى 6 محافظات.





وقال متحدث الصحة، فى مداخلة هاتفية على قناة ON إن محافظتى أسوان والأقصر لم تكن فى المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن ضم المحافظتين للمنظومة كان بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكشف أن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع تمكنت من فحص نحو 832.6 ألف طفل فى الصعيد منذ إطلاقها فى سبتمبر 2019 وهى مستمرة من خلال 1292 وحدة صحية وأكثر من 20 مستشفى يتم الإحالة إليها فى حال ظهور احتمالية فقدان السمع.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأوضح أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بلغت إجمالى الحالات التى تم فحصها 7 ملايين و676 ألفًا و821 مليون حالة فى الأمراض المزمنة وأكثر من 560 مواطنا تم إدراجهم فى مبادرة الاعتلال الكلوى منذ بدئها فى مارس 2020 للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والكلى ووظائفها وأمراض السمنة.

وأضاف، أنه فيما يخص بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، فإن إجمالى من تم فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة، حيث بلغ عدد الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج 1206 سيدة.

لقاح فيروس كورونا

وأكد عبد الغفار، أن خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التى تنفذها وزارة الصحة هى التيسير على المواطنين للحصول على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها.

ولفت إلى تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن، بل سيختار المنطقة التى يرغب فى أخذ اللقاح بها، مؤكدًا أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى إرسال 400 ألف رسالة للمواطنين المستهدفين لتلقى الجرعة التعزيزية، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورة الحصول على نفس اللقاح فى الجرعة التعزيزية.