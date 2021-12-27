وزيرة البيئة: الأكياس البلاستيكية خطر على الصحة.. وهذا هو البديل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس الأحد.

خطورة الأكياس البلاستيكية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأكياس البلاستيكية لها مخاطر على صحة المواطن، لافتة إلى أن الأكياس القماش هى الأفضل والأكثر أمانا.

وأشارت الوزيرة إلى أن كيس البلاستيك الذى نستخدمه لمدة 30 دقيقة ونلقيه بالشارع، يحتاج من 400 إلى 1000 سنة حتى يتحلل بالتربة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك بدائل لـ لأكياس البلاستيك تتمثل فى التعاون مع المصانع المتخصصة، لتوفير مواد يمكن إنتاج منها أكياس قادرة على التحلل"، متابعة: "لا نستطيع أن نستيقظ فى الصباح ونلغى استخدام الأكياس البلاستيك ونقفل المصانع ونرمى العمال فى الشارع".

أول اجتماع لوزيرة البيئة فى العاصمة الجديدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول اجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعدى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التتفيذى لها، كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

ووجهت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعى لاشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، ونشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، وذلك اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.