وزير التعليم يحذر من صفحة على فيس بوك تنتحل اسمه

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جدة - نرمين السيد - ونشر الوزير، عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، رابط الذفحة الذى تنتحل اسمه، قائلا: "رابط لصفحة مزورة تنتحل اسمى.. احذروها".
وكان الوزير قد قال فى وقت سابق، إنه لا حاجة للتعليق كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما نشرناه لا أساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الاطلاق.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.
وجاءت مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.
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