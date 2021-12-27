الصحة تكشف إنجازات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة فى منشورها، إنه تم فحص 4.4 مليون سيدة، وبدأت العلاج 18 ألفا و288 سيدة بتكلفة إجمالية 129.7 مليون جنيه. يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، انطلقت فى يوليو عام 2019، باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية. وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.

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