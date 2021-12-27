وزيرة البيئة ترد على تصريحات رئيس وزراء إنجلترا عن غرق الإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقالت الوزيرة إن تصريحات رئيس وزراء إنجلترا عن غرق الإسكندرية والدلتا الهدف منها، رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدى لـ آثار تغير المناخ، لافتة إلى أن رئيس وزراء إنجلترا ضرب مثالا وقال "على سبيل المثال الإسكندرية والدلتا".

غرق الإسكندرية والدلتا

وكشفت وزيرة البيئة عن أن الإسكندرية من ضمن المناطق الأكثر حساسية والمهددة بالغرق هى والدلتا، بسبب التغيرات المناخية، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات توضح كيفية التصدى لذلك، لافتة إلى أن الأراضى فى الإسكندرية منخفضة.

وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على خطة كبرى لمنع التأثر بـ التغيرات المناخية، وغرق بعض المناطق، لافتة إلى أن مصر من أوائل الدول التى يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق بـ التغيرات المناخية وتكشف عن الأماكن الجيدة للاستثمار بمجرد البحث عنها.

خطورة الأكياس البلاستيكية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على صحة المواطنين.

جاء ذلك، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس الأحد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأكياس البلاستيكية لها مخاطر على صحة المواطن، لافتة إلى أن الأكياس القماش هى الأفضل والأكثر أمانا.

وأشارت الوزيرة إلى أن كيس البلاستيك الذى نستخدمه لمدة 30 دقيقة ونلقيه بالشارع، يحتاج من 400 إلى 1000 سنة حتى يتحلل بالتربة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك بدائل لـ لأكياس البلاستيك تتمثل فى التعاون مع المصانع المتخصصة، لتوفير مواد يمكن إنتاج منها أكياس قادرة على التحلل"، متابعة: "لا نستطيع أن نستيقظ فى الصباح ونلغى استخدام الأكياس البلاستيك ونقفل المصانع ونرمى العمال فى الشارع".