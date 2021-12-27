آخر تطورات تلقى طلاب الجامعات لـ لقاح كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات المصرية ستبدأ فى 9 يناير المقبل 2022، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة.

لقاح كورونا لطلاب الجامعات

وأضاف: "بداية من 1 ديسمبر الجارى منعنا دخول أى مواطن لتلقى الخدمة إلا لمن حصلوا على التطعيم، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة جدا من المنتسبين إلى الجامعة تلقوا التطعيم، لافتا إلى أن هناك أعذارا قهرية تمنع الحصول على التطعيم، لكن يشترط تقديم نتيجة مسحة كل 3 أيام.

وكشف رئيس جامعة كفر الشيخ عن أن نسبة كبيرة من شباب الجامعات المصرية تقترب من 95% حصلوا على اللقاحات، وفى الفترة المقبلة سيتم تكثيف الحملات على البقية.

شرط دخول طلاب الجامعات للامتحانات

وفى وقت سابق أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، عددا من القرارات المتعلقة بالامتحانات وأوضاع التعليم الجامعى، وكان من أهمها - إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجى ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمى.

وكان من بين هذه القرارات، منع دخول الطلاب للحرم الجامعى لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، حال وجود عُذر طبى قهرى يمنع حصوله على التطعيم.