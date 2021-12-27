تحذيرات من أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين، نهارا، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلا فتكون شديدة البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. حالة الطقس اليوم أما الظواهر الجوية، فتسود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أماكن الأمطار وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 19 10 الاسكندرية 18 12 وادى النطرون 19 11 طنطا 18 11 شبين الكوم 19 11 دمنهور 18 11 بلطيم 18 11 مطروح 18 10 السلوم 17 10 سيوة 18 06 بورسعيد 19 12 دمياط 19 12 الزقازيق 18 10 المنصورة 18 10 الاسماعيلية 19 10 السويس 19 11 العريش 18 11 رفح 18 11 رأس سدر 19 10 نخل 17 07 نويبع 19 14 طابا 18 10 كاترين 13 01 الطور 21 13 شرم الشيخ 23 16 الغردقة 22 14 مرسى علم 22 14 الفيوم 19 07 بنى سويف 19 07 المنيا 19 08 أسيوط 19 07 سوهاج 19 08 قنا 20 08 الأقصر 21 08 أسوان 22 10 ادفو 22 10 أبوسمبل 21 10 الوادى الجديد 20 08 شلاتين 26 15 ابو رماد 26 15 حلايب 23 16 رأس حدربة 23 16

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