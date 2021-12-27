انت الان تتابع تفاصيل خبر الفرصة الأخيرة لتكون مليونيراً.. مسابقة الحلم تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك برسالة فقط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ساعات قليلة وتبدأ مسابقة الحلم في سحب المليون دولار، الجائزة الكبرى خلال العام الجاري 2021، وهذه هي الفرصة الأخيرة والتي من الممكن أن تجعلك مليونيراً وتتغير حياتك إلى الأفضل وتبني مستقبلك ومستقبل أولادك وأحفادك من بعدك، فمليون دولار ليس بالمبلغ الهين، وما عليك إلا أن تقوم بالإشتراك برسالة فقط، وقد تكون سعيد الحظ وتربح المليون وتتغير حياتك وتنقلب رأساً على عقب إلى الأفضل.

مسابقة الحلم وسحب المليون دولار

هذا وقد أعلن الإعلامي مصطفس الأغا مقدم مسابقة الحلم أن السحب على مليون دولار قد اقترب، حيث تم الإعلان رسمياً أن عملية السحب وإعلان إسم الفائز سوف تتم يوم 29 ديسمبر الجاري، وبهذا تختم المسابقة موسمها الخامس عشر، لتبدأ في موسم جديد مع بداية عام 2022.

والإشتراك في مسابقة الحلم لدخول سحب المليون لا يتطلب منك جهداً أو وقتاً أو حتى مالاً، حيث يمكنكم الإشتراك في المسابقة عن طريق الرابط الرسمي والدخول هنا، ثم تسجيل رقم هاتفك والضغط على اشتراك كما هو موضح بالصورة، وبعدها مباشرة سوف تصلك رسالة على هاتفك الذي سجلت منه تفيد باشتراكك في المسابقة، وما عليك بعد ذلك إلا أن تجيب على عدد من الأسئلة التي ستصلك على الهاتف.

وكلما أجبت أكثر كلما كانت فرصك للفوز بالحلم أكبر، كما يوجد طرق أخرى للإشتراك بحلم المليون دولار، ولك هذه الطريقة هي الأسهل والأيسر.