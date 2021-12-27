أبرزها ضعف الصحة العقلية..تعرف على أضرار قلة النوم

/668530/أبرزها-ضعف-الصحة-العقليةتعرف-على-أضرار-قلة-النوم

يساعد النوم على تعزيز صحة الأوعية القلبية، والحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وفي حالة قلة ساعات النوم عن ما يحتاجه الجسم يزيد من أضرار الإصابة ببعض الأمراض منها أمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك نتيجة عدم الحصول على الراحة بشكل كافي.

ويستعرض موقع دوت الخليج أعراض قلة النوم ومدى تأثيرة على صحة الإنسان وذلك في السطور التالية:

أضرار قلة النوم على الجسم

يحتاج الأنسان دائمًا إلى عدد كافي من ساعات الراحة التي تساعد في الحفاظ على وظائفه وتعزز صحته، ويعد النوم واحدا من أهم أساسيات الحياة اليومية فمن الضروري أن ينام الإنسان من 6 إلى 8 ساعات يوميًا، وتتسبب قلة النوم في عدد من الأضرار على الجسم نذكرها في ما يلي:

تعرف على الأضرار الناجمة عن قلة النوم

1- ضعف الجهاز المناعي: عدم حصول الجسم على ساعات كافية من النوم يؤثر على وظائف وصحة الجهاز المناعي وبالتالي يكون غير قادر على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

2- ضعف الصحة العقلية: قد يؤدي النوم غير الكافي إلى ارتفاع مستويات التوتر لدى الأشخاص، ويصبح الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عؤضة للإصابة بالاكتئاب.

3- زيادة خطر الإصابة بداء السكري: يمكن أن يزيد قلة النوم من احتمالات الإصابة بمرض السكري.

4- قلة الانتباه والتركيز: يساعد النوم على تجديد نشاط الجسم وحيويته، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الصحة العقلية، والقدرة على التفكير والتعليم .

5- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: يعمل النوم على الحفاظ على صحة الأوعية القلبية، والحفاظ على معدلات ضغط الدم، وكذلك يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.