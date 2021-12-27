/668546/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين، مواجهات هامة ومن أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق نيوكاسل مباراته ضد نظيرة مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات الدوري السعودي

يخوض فريق فريق الرائد مباراته ضد فريق الأهلي في تمام الساعة الثانية وربع ظهراً.

تقام مباراة الشباب ضد فريق التعاون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة ففريق قيصري سبور ضد نظيرة سيفاس سبور في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق قونيا سبور مباراته ضد فريق بشكتاش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

تعادل النادي الأهلي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 1/1 على لملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.