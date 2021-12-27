وزيرة البيئة تكشف عن مفاجأة بين حياتها العملية وفيلم تيمور وشفيقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن فيلم تيمور وشفيقة، والذى قام ببطولته النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكى، والتى كانت تقوم بدور فتاة شابة حصلت على الدكتوراة ثم أصبحت وزيرة للبيئة.





جاء ذلك، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد،وزيرة البيئة، إن مسيرتها فى حياتها العملية تتشابه مع الجزء الأول لـ فيلم "تيمور وشفيقة"، ولكن تختلف فى الجزء الثانى بشكل قاطع.

فيلم تيمور وشفيقة

وأكدت الوزيرة أن الجزء الأول من فيلم "تيمور وشفيقة" فيه شغف للعمل والاهتمام بالبيئة، والجزء الثانى تتنازل فيه البطلة عن حلمها وتترك الوزارة من أجل زوجها وهذا يحتاج إلى نقد بناء.

وشددت الدكتورة ياسمين على أن المرأة تستطيع عمل توازن بين عملها وأسرتها، وتربية أبنائها، لافتة إلى أن المرأة قادرة على التمكن والنجاح فى حياتها المهنية بدون مساعدة، وزوجها عليه أن يحترم عملها.

وأردفت: "أحب الدراسة والعمل والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالى"، مؤكدة "الحياة لم تتوقف بالنسبة لى بعد تعيينى وزيرة للبيئة، ولكن هناك الكثير من الأهداف أمامى وأحاول تحقيقها".

غرق الإسكندرية والدلتا

ردت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لأول مرة على تصريحات رئيس وزراء إنجلترا خلال قمة جلاسكو الأخيرة عن احتمالية غرق الإسكندرية والدلتا.

جاء ذلك، خلال لقائها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقالت الوزيرة إن تصريحات رئيس وزراء إنجلترا عن غرق الإسكندرية والدلتا الهدف منها، رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدى لـ آثار تغير المناخ، لافتة إلى أن رئيس وزراء إنجلترا ضرب مثالا وقال "على سبيل المثال الإسكندرية والدلتا".

وكشفت وزيرة البيئة عن أن الإسكندرية من ضمن المناطق الأكثر حساسية والمهددة بالغرق هى والدلتا، بسبب التغيرات المناخية، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات توضح كيفية التصدى لذلك، لافتة إلى أن الأراضى فى الإسكندرية منخفضة.

وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على خطة كبرى لمنع التأثر بـ التغيرات المناخية، وغرق بعض المناطق، لافتة إلى أن مصر من أوائل الدول التى يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق بـ التغيرات المناخية وتكشف عن الأماكن الجيدة للاستثمار بمجرد البحث عنها.