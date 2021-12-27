/668548/موعد-مباراة-ليفربول-وليستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً أمام نظيرة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ليسا سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري

ويقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل ليستر ستي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

بينما يقع فريق ليدز في المرتبة الـ16 برصيد 16 نقطة من أصل 18 لقاء خاضه الفريق حتي الأن.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.