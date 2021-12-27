/668550/موعد-مباراة-ريال-مدريد-القادمة-في-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيرة خيتافي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب ريال مدريد في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 46 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق خيتافي المركز16 برصيد 15 نقطة من اصل 19 مباراة خاضها الفريق.

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الجدير بالذكر أن كانت انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 38 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -أتلتيكو مدريد 29 نقطة

5- ريال سوسيداد 29 نقطة

6- رايو فاييكانو، 27 نقطة

7- برشلونة 25 نقطة

8- فالنسيا، 25 نقطة

9 -إسبانيول 23 نقطة

10- أوساسونا 22 نقطة