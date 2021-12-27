أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يُعقد اجتماع وزارى لدول مصر والأردن وفلسطين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بقصر التحرير بالقاهرة.

القاهرة

تعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 12 متهمًا فى القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوى"، للنطق بالحكم.

القاهرة

تنظم جامعة القاهرة احتفالية لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، يومًا كاملًا بنظام التعايش داخل أكاديمية الشرطة تحت شعار "عزيمة رجال".

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الـ48 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، وتستمر لمدة 3 أيام.

بروكسل

تعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" - أو ما يعرف باسم الاتفاق النووى الإيرانى - اجتماعًا جديدًا لها فى العاصمة النمساوية فيينا.

فيينا

تبدأ الحكومة النمساوية إعادة فرض القيود فى البلاد، فى إطار إجراءات مواجهة الموجة الهائلة المتوقعة من عدوى متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، حيث ستتم إعادة حظر التجوال بعد الساعة العاشرة مساءً.

القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضًا للفن التشكيلى بعنوان "الأمل" للفنانة سالى ناصر، وذلك فى الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة زياد بكير للفنون.

القاهرة

يواصل نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذى يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، فعالياته على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، فى الساعة السابعة مساءً، حيث تتضمن الفعاليات عرض فيلم "أمير البهجة"، وهو فيلم وثائقى يتناول السيرة الفنية للفنان محمد فوزى، وعقب عرض الفيلم تُعقد ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة العمل مع الجمهور.