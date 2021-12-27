محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان جوهرة نيل مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ومشروع بنبان للطاقة الشمسية هو من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها عالميا خلال السنوات الأخيرة. وتم إنشاء المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليكون جوهرة نيل مصر، والمشروع ظهرت صوره عبر صور المركبات الفضائية.

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