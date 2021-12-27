وزير التنمية المحلية : تطوير ورفع كفاءة 150 مجزراً على مستوى الجمهورية...

فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير اللحوم الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة .

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ عدد 40 مجزر حتى نوفمبر 2021 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 150 مجزر يبلغ تكلفتها حوالي 1.6 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من عدد 2 مجزر جاهزين للافتتاح هما مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لافتاً إلي أنه بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزر فى 18 محافظة وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل ، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و 3 مجازر بمحافظتي الدقهلية وأسوان ، وعدد 2 مجزر بكل من محافظات جنوب سيناء والشرقية والوادي الجديد وقنا بالإضافة إلي مجزر واحد بكل من محافظات المنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن التقرير أفاد أن نسب التنفيذ التي تراوحت بين 90% الي 85% تتضمن عدد 3 مجازر وهم مجزر دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، ومجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بمحافظة الشرقية ، مشيراً إلي أن نسب التنفيذ التي بلغت أقل من 60% تشمل عدد 6 مجازر هم بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الحبيل بمحافظة الاقصر، سوهاج العام اخميم بمحافظة سوهاج، ابو كبيربمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، العزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.

وأضاف اللواء شعراوي، أنه بلغت نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 77% والذي يبلغ تكلفته 210 مليون جنيه ويشمل (مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم)، لافتاً إلي أنه سيتم نهو الأعمال الإعتيادية فى نهاية شهر ديسمبر الحالي ، ثم البدء فى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، مؤكداً أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزراً بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.