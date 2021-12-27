/668553/اليوم-الرئيس-السيسي-يتفقد-مجمع-بنيان-للطاقة-الشمسية-بأسوان

يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان، كما يفتتح سيادته عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو اضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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